İzmir'in Karabağlar ilçesinde çıkan yangında 500 hektardan fazla orman kül oldu.

Orman yangınının 3 gün sonra güçlükle söndürülmesi, müdahale konusundaki yöntemleri de tartışmaya açtı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, THK uçaklarının neden yangına müdahale etmediği sorularının gelmesi üzerine, söz konusu uçakların kullanıma uygun olmadığını söyledi.

"MOTOR YERİNE KUŞLAR YUVA YAPMIŞ"

THK uçaklarını "hurda" olarak nitelendiren Bakan Pakdemirli, "20 tane uçak nerede? Üç tane uçağın motor yerinde kuşlar yuva yapmış, motor yok. Vizontele filmindeki gibi. Bu uçaklar güvenli değil." ifadelerini kullandı.

Motoru yok denilen THK uçaklarının yeni görüntüleri VİDEO



THK'DAN VİDEOLU CEVAP

Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bu sözlerine THK'dan cevap gecikmedi.

THK uçakları sularını doldurduktan sonra uçuşa başladı.

Sıralı bir şekilde hareket eden THK uçakları, belirlenen arayla peş peşe su püskürttü.

Görüntüleri CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer Twitter hesabından paylaştı.

Pakdemirli'den THK uçakları açıklaması VİDEO



Bakan Pakdemirli: THK'nın elindeki uçaklar kullanılamaz VİDEO