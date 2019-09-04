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Motosikletle şov yapan gencin kazası kamerada

İstanbul'un çeşitli noktalarında yaşanan trafik kazaları kask kameralarına yansıdı.

İHA | 04.09.2019 - 10:35..
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Trafikte kimi zaman yaşanan dikkatsizlik, kimi zaman ise motosikletlilerin yaptığı şov, kazalara neden oluyor. Derlenen bu görüntülerde ise bu anlattıklarımızın hepsi var.

'YANLAMA' SIRASINDA KAZA YAPTI

Fatih Fındıkzade’de geçtiğimiz hafta meydana gelen kazada, motosiklet ile seyreden Umutcan A., yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yanlama hareketi yapmaya başladı.

Bir süre bu şekilde ilerleyen genç ardından hakimiyeti kaybederek kendini bir anda yerde buldu. O anları bir başka motosikletli cep telefonuyla kaydetti.

Motosikletle şov yapan gencin kazası kamerada

YOLUN ORTASINDA DONUP KALDI

Aksaray’da meydana gelen diğer kazada ise motosikletli sürücü trafikte seyrettiği esnada bir kişi bir anda yola atladı. Motosikletli, metrelerce uzaklıktan korna basarak uyarmasına rağmen yol ortasında kalan kişiye çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kısa bir süreliğine hakimiyetini kaybeden sürücü ardından yoluna devam etti. Kaza anı ise kask kamerasına yansıdı.

Motosikletle şov yapan gencin kazası VİDEO

YOLA DÖKÜLEN YAĞDA KAZA YAPTILAR

TEM bağlantı yolunda 7 Ağustos tarihinde meydana gelen kazada ise motosikletli bir çift trafikte seyretmeye başladı. Bir süre sonra emniyet şeridine giren motosiklet sürücüsü, yola dökülen yağ nedeniyle kaydıktan sonra kontrolü kaybederek kaza yaptı.

Motosikletin üstündeki sürücü ve kız arkadaşı yere savrularak yaralandı. Kaza anı ise bir başka motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Motosikletle şov yapan gencin kazası kamerada

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