Motosikletli maganda makas atarken dans etti

İstanbul'da, Avcılar yönüne giden bir motosikletli, hem kendini hem de trafiktekilerin canını tehlikeye attı.

Motosikletle makas atarken bile dans eden maganda VİDEO

KENDİNİ RİTME KAPTIRIP ELİNİ BIRAKTI

D-100 Karayolu Avcılar mevkiinde, motosiklet üzerinde yaptığı ilginç hareketleriyle dikkat çeken sürücü zaman zaman da makas attı. Makas sırasında bir eliyle motosikletin gidonunu tutarken, diğer elini ritme uyarak salladı.

Dinlediği müzikle dans eden motosiklet sürücüsü, direksiyonu bırakarak tehlikeli hareketlerde bulundu. Yaşanan bu anlar kameraya yansırken, bir süre daha bu şekilde ilerleyen motosikletli daha sonra gözden kayboldu.