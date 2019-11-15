Motosikletli saldırgan amca ve yeğenine ateş etti

Büyükçekmece Mimaroba’da bulunan bir kırtasiye önünde, kısa bir süre önce devir aldıkları kırtasiye önünde taburede oturan Saim A. ve amcası Hakkı A., motosiklet kaskı takan saldırganın hedefi oldular.

AMCA VE YEĞENİNE KURŞUN YAĞDIRDI

Kimliği belirsiz saldırgan, amca ile yeğenine kurşun yağdırdıktan sonra, kendisini bekleyen bir motosiklet ile olay yerinden uzaklaştı. Saim A. bacağından 2 kurşun ile yaralanırken, Hakkı A. boynuna ve vücuduna gelen kurşunlar ile ağır yaralandı. Olayı gören esnaf arkadaşları hemen yardıma koşarak yaralananları, yakında bulunan tıp merkezine götürdüler.

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AMCA AĞIR YARALI

İlk müdahalenin ardından durumu ağır olan Hakkı A. Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Saim A. ise Bağcılar Devlet Hastanesine sevk edildi.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Delil çalışması yapan ekipler, görgü tanıklarını dinleyerek kamera kayıtlarını inceledi. Polisin saldırganı yakalama çalışması sürüyor.