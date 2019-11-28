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MSB duyurdu: 593 Suriyeli evlerine gönderildi

593 Suriyeli, gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine döndü.

AA | 28.11.2019 - 10:41..
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin baskısından kaçarak Fırat Kalkanı Harekatı bölgesindeki Cerablus'a sığınan 593 Suriye vatandaşının, gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine döndüğünü bildirdi.

MSB duyurdu: 593 Suriyeli evlerine gönderildi

"GÖNÜLLÜ VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE DÖNDÜLER"

MSB'nin Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Suriyeli kardeşlerimizin Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki evlerine dönüşleri devam ediyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin baskısından kaçarak Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki Cerablus'a sığınan 593 Suriyeli kardeşimiz, gönüllü ve güvenli şekilde Tel Abyad'daki evlerine dönüş yaptı."

MSB duyurdu: 593 Suriyeli evlerine gönderildi

MSB'nin paylaşımında, Suriyeli vatandaşların Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki evlerine dönüşlerine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

MSB duyurdu: 593 Suriyeli evlerine gönderildi

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