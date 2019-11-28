MSB duyurdu: 593 Suriyeli evlerine gönderildi

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KDC'de bu yıl 5 bin 110 kişi kızamıktan öldü

UNICEF, ülkede 11 ayda 5 bin 110'u ölümle sonuçlanan 250 bin 270 kızamık vakası görüldüğünü açıkladı. Salgın, yaklaşık 2 bin 200 kişinin öldüğü Ebola'dan daha çok kişinin hayatına mal oldu.