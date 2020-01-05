MSB'den Sarıkamış paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Sarıkamış Harekatı'nın 105'inci yılı dolayısıyla Mehmetçiğin karla kaplı dağlardaki operasyon görüntülerinin yer aldığı video paylaşıldı.

Bakanlığın Twitter hesabından, "Sarıkamış şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz." başlıklı paylaşımda bulunuldu.

MSB Sarıkamış şehitlerini video mesajıyla andı VİDEO

''ŞÜKRANLA ANIYORUZ''

"Zamanı dondurarak tarih yazanların anısına... Sarıkamış" mesajının yer aldığı videoda, Sarıkamış Harekatı ve Mehmetçiğin karla kaplı dağlardaki operasyon görüntülerinin yanı sıra Ahmet Şafak'ın Sarıkamış isimli şarkısı yer aldı.

Paylaşımda, "Ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde hür ve bağımsız yaşayalım diye şehadete yürüyen 90 bin ana kuzumuzu rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz." ifadesine yer verildi.