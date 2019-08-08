Muamma yüklü bir roman: Kompartıman

Film Koordinatörü Canol Balkaya, melonkolik, duyarlı ve içli bir kalemle Musa karakterini yaratıyor. Ömrünün son günlerinde sevdikleriyle beraber, Ankara Ekspresi’ne binip ebedi bir yolculuğa çıkmak istiyor. Bu yolculukta onları gizemli mektuplar bekliyor. Asıl ilginç olanı, geçmişten çıkıp gelen, ne idüğü belirsiz tuhaf yabancının kendisi oluyor…

KOMPARTIMAN

Roman bir hastane odasında başlıyor. Kanser hastası olan Musa, hasta yatağında sevgilisi Derya ile uyuya kalıyor. Yaşama aşkını hiç yitirmemiş olan Musa’nın uyanmasıyla hayal dünyasına dalması bir oluyor. Hastanenin insana verdiği karamsarlığın içinde düşüncelere dalan Musa, hayat ile ölümü düşünce dünyasında şekillendirmeye çalışıyor. Melankolik düşüncelerin yanı sıra Derya’nın uyanmasıyla gerçek dünyaya dönüş yapıyor.

(Canol Balkaya)

Tanıtım bülteninde kitabın içeriği hakkında şöyle bir açıklama da var:

“Hani az önce size farklı ölüm şekillerinden bahsediyordum ya, belki de bana bir ayrıcalık verilmiş. O da, kendi cenaze törenimi organize etme lüksü. Ben de bu lüksü kullanmaya karar verdim. Sizden yapmanızı istediğim birkaç şey var. Ne de olsa herkes son arzusunun yerine getirilmesini hak eder...”





Kompartıman

Canol Balkaya

İletişim Yay.

S.:220

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Sonay Karaman

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