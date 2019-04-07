Muazzez Ersoy, Lady Gaga'yla benzerliğini yorumladı

Şarkıcı Muazzez Ersoy, geçtiğimiz hafta bir fotoğrafı dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga’ya benzetilince ilginç bir cevap verdi.

BEN ONDAN DAHA GÜZELİM, O ÇİRKİN

Önceki gün Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser veren Muazzez Ersoy, konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz haftalarda bir fotoğrafı dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga’ya benzetilen Ersoy, o konu hakkında şöyle dedi:

“Lady Gaga beni takip ve taklit ediyor. Ben ondan daha güzelim, o çirkin. İki yıl önceki o fotoğrafımda photoshop’u fazla kullandığımı da söylemişler. İşte kameralarınızın karşısında duruyorum. Ben yıllardır aynı Muazzez’im.”