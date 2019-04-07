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Muazzez Ersoy, Lady Gaga'yla benzerliğini yorumladı

Muazzez Ersoy, eski bir fotoğrafının Lady Gaga’ya benzetilmesi hakkında “Lady Gaga çirkin, ben güzelim. O beni taklit ediyor" yorumunu yaptı.

Haber Merkezi | 07.04.2019 - 10:03..
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Şarkıcı Muazzez Ersoy, geçtiğimiz hafta bir fotoğrafı dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga’ya benzetilince ilginç bir cevap verdi.

BEN ONDAN DAHA GÜZELİM, O ÇİRKİN

Önceki gün Bostancı Gösteri Merkezi’nde konser veren Muazzez Ersoy, konser öncesi muhabirlerin sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz haftalarda bir fotoğrafı dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga’ya benzetilen Ersoy, o konu hakkında şöyle dedi:

“Lady Gaga beni takip ve taklit ediyor. Ben ondan daha güzelim, o çirkin. İki yıl önceki o fotoğrafımda photoshop’u fazla kullandığımı da söylemişler. İşte kameralarınızın karşısında duruyorum. Ben yıllardır aynı Muazzez’im.”

Muazzez Ersoy, Lady Gaga'yla benzerliğini yorumladı

Muazzez Ersoy, Lady Gaga'yla benzerliğini yorumladı

Muazzez Ersoy, Lady Gaga'yla benzerliğini yorumladı

Muazzez Ersoy, Lady Gaga'yla benzerliğini yorumladı

Muazzez Ersoy, Lady Gaga'yla benzerliğini yorumladı

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