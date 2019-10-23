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Muğla'da 3 kilogramlık dev mantar bulundu

Mantarın öğrencilerle laboratuvar ortamında incelendiği, yağışların bol olması sonucu bu büyüklüğe ulaşabildiği aktarıldı.

AA | 23.10.2019 - 08:28..
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Muğla'nın Menteşe ilçesi Yılanlı mevkisinde mantar toplamak için gezintiye çıkan Mustafa Demir, dev bir mantara rastladı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ) çalışan Demir, durumu aynı üniversitede görev yapan Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Allı'ya bildirdi.

Muğla'da 3 kilogramlık dev mantar bulundu

MUĞLA'DA İLK KEZ BULUNDU

Demir'in bulduğu mantarın ne olduğunu merak ederek kendilerine getirdiğini anlatan Allı, "Bilimsel adı 'Calvatia Gigentea.' İngilizce ismi ise 'Puffball.' Özellikle taze iken, yani içi beyaz iken yenir ama olgunlaştığı zaman tüketmesi biraz zor. Daha önce Burdur, Isparta gibi illerde özellikle yağışların bol olduğu zamanlarda bu büyüklüklere ulaşabilen bu mantar, Muğla'da ilk defa bulundu." diye konuştu.

Muğla'da 3 kilogramlık dev mantar bulundu

YAĞIŞ OLUNCA BÜYÜDÜ

Mantarın öğrencilerle laboratuvar ortamında incelendiğini belirten Allı, mantarın 3 kilo 116 gram ağırlığında olduğunu ifade etti. Allı, puf mantarının yağışların bol olması sonucu bu büyüklüğe ulaşabildiğini aktardı.

Muğla'da 3 kilogramlık dev mantar bulundu

Muğla'da 3 kilogramlık dev mantar bulundu

Muğla'da 3 kilogramlık dev mantar bulundu

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