Muğla'da baca deliğine düşen kediyi itfaiye kurtardı

Çamköy Mahallesi Duran Tahir Gazi Caddesi’ndeki tek katlı evin çatı kısmında, kedi sesi duydu.
Ev sahipleri, sesin baca deliğinden geldiğini fark edip, itfaiyeden yardım istedi.
YAVRU KEDİ 2 METRE AŞAĞIYA DÜŞTÜ
Gelen itfaiye görevleri, yavru kedinin baca deliği boşluğunda ve 2 metre aşağıda olduğunu belirledi.
Bölgeye giden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri, kanca yardımıyla kediyi bacadan kurtardı. Vücudunda yara olmadığı belirlenen kedi, ekipler tarafından salındı.