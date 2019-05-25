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Muğla'da baca deliğine düşen kediyi itfaiye kurtardı

Fethiye ilçesinde, düştüğü tek katlı evin baca deliğinde mahsur kalan yavru kedinin imdadına, itfaiye ekipleri yetişti.

İHA | 25.05.2019 - 13:57..
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Çamköy Mahallesi Duran Tahir Gazi Caddesi’ndeki tek katlı evin çatı kısmında, kedi sesi duydu.

Ev sahipleri, sesin baca deliğinden geldiğini fark edip, itfaiyeden yardım istedi.

YAVRU KEDİ 2 METRE AŞAĞIYA DÜŞTÜ

Gelen itfaiye görevleri, yavru kedinin baca deliği boşluğunda ve 2 metre aşağıda olduğunu belirledi.

Bölgeye giden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Fethiye Grup Amirliği ekipleri, kanca yardımıyla kediyi bacadan kurtardı. Vücudunda yara olmadığı belirlenen kedi, ekipler tarafından salındı.

Muğla'da baca deliğine düşen kediyi itfaiye kurtardı



Muğla'da baca deliğine düşen kediyi itfaiye kurtardı

Muğla'da baca deliğine düşen kediyi itfaiye kurtardı

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