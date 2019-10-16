Muğla'da bir arazide vurulmuş 3 at bulundu

Hisarönü Mahallesi'nin Değirmenyanı mevkiindeki bir arazide, bir atın telef edildiğini öğrenen zabıta ekipleri, jandarma ekipleriyle birlikte bugün bölgeye gitti.

Muğla'da 3 at başından vurularak öldürüldü VİDEO

1 AT DA BACAĞINDAN YARALI

Bölgede yapılan kontrolde, farklı noktalarda bulunan 3 atın av tüfeğiyle başından vurularak telef edildiği belirlendi. Sol ön bacağından yaralı bir at ise, Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü. Jandarma atları kimin telef edip yaraladığının belirlenmesi için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.