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Muğla'da dengesini kaybeden vinç sepeti 60 metreden düştü

Bodrum'da bir alışveriş merkezinin otoparkında yılbaşı süslemesi yapan vincin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

İHA | 18.12.2019 - 02:56..
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Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi Kapuz Caddesi üzerindeki alışveriş merkezinin ek binasının olduğu bölgede, vinç ile bölgede yılbaşı için süsleme ve reklam giydirme çalışması yapılıyordu.

VİNCİN SEPETİ 60 METREDEN DÜŞTÜ

Vincin sepetinin fazla uzatılması sonucu iş makinesi dengesini kaybetti. Kazada vincin sepeti yaklaşık 60 metreden yere çakıldı. Bu sırada iş makinesinin üzerinde olan Sefer Akdaş, Ünal Topuz, Serdar Karatabak ve ismi henüz tespit edilemeyen bir işçi zemine düştü.

Bodrum’da yılbaşı süslemesi yapan vinç devrildi VİDEO

1 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Vincin kamyonu ise yaklaşık 20 metre aşağıya uçtu. Kaza esnasında büyük panik yaşanırken, yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda Sefer Akdaş olay yerinde yaşamını yitirirken, Ünal Topuz, Serdar Karabatak ve ismi henüz tespit edilemeyen kişi çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Muğla'da dengesini kaybeden vinç sepeti 60 metreden düştü

Muğla'da dengesini kaybeden vinç sepeti 60 metreden düştü

Muğla'da dengesini kaybeden vinç sepeti 60 metreden düştü

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