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Muğla'da ekim güneşinin tadını turistler çıkardı

Fethiye ilçesindeki Belcekız Plajı'na akın eden turistler denize girdi.

DHA | 25.10.2019 - 09:41..
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Fethiye Ölüdeniz'de, Ekim ayının ortası olmasına rağmen hava sıcaklığının 29, deniz sıcaklığının ise 24 derecenin üstünde seyretmesi yabancı turistlerin Belcekız Plajı'na akın etmesine sebep oldu.

GÜNEŞLENİP YÜZDÜLER

İngiliz turistler, güneşlenip, yüzerken bazı tatilciler ise su sporlarıyla uğraştı. Kimileri günübirlik teknelerle çıktıkları mavi yolculukta dinlendi.

Muğla'da ekim güneşinin tadını turistler çıkardı

''BU PLAJI DÜNYAYA DEĞİŞMEM''

İngiltere'den Türkiye'ye tatile geldiğini söyleyen Ashley Berta, "Bu plajı dünyada hiçbir şeye değişmem. Deniz suyu tertemiz. Tatili bırakıp ülkeme bile dönmek istemiyorum. Ekim ayında tatil yapmak bana daha iyi oluyor. Genelde sakinliği tercih ediyorum. Bu mevsimde deniz suyu sıcaklığı da çok uygun." diye konuştu.

Muğla'da ekim güneşinin tadını turistler çıkardı

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