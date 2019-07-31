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Muğla'da fuhuş çetesine darbe

4 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 26 kişi gözaltına alındı.

İHA | 31.07.2019 - 01:24..
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Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince Muğla’nın Bodrum ilçesi başta olmak üzere Bursa, İstanbul, Mardin ve İzmir’de düzenlenen operasyonlarda hakkında gözaltı kararı bulunan 36 kişiden 26’sı yakalanarak gözaltına alındı.

Muğla'da fuhuş çetesine darbe

Muğla'da fuhuş çetesine darbe VİDEO

YABANCI UYRUKLI KADINLAR DA VAR

3 aylık teknik takip yapan ekipler ilk olarak Bodrum’da ulaştıkları bir şahsı izlemeye başladı. Şahsın yaptığı görüşmeleri, girdiği otelleri ve para alış verişi yaptığı tüm şahısları teker teker izleyen polisler bugün sabah operasyon için düğmeye bastı. Eş zamanlı olarak belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan 10 şahıs hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Muğla'da fuhuş çetesine darbe

Öte yandan gözaltına alınan şahısların arasında yabancı uyruklu kadınların da olduğu öğrenildi.

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