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Muğla'da kruvaziyer turizmi de gelişiyor

Orient Queen isimli kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

AA | 26.07.2019 - 19:40..
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Orient Queen isimli kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

MARMARİS'E GELDİ

Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine demirleyen gemide, çoğunluğu Lübnanlı 219 yolcu ile 141 mürettebat bulunuyor.

Şehir merkezini gezen turistler, yat limanındaki restoran ve kafelerde yemek yedi, kapalı çarşıda alışveriş yaptı.

TURİSTLER ALIŞVERİŞ YAPTI

Bodrum'dan gelen kruvaziyerin gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hareket edeceği belirtildi. Kruvaziyerin her hafta düzenlediği Akdeniz turu kapsamında Beyrut'a dönmeden önce her cuma son liman ziyaret yerinin Marmaris olduğu bildirildi.

Muğla'da kruvaziyer turizmi de gelişiyor

Muğla'da kruvaziyer turizmi de gelişiyor

Muğla'da kruvaziyer turizmi de gelişiyor

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