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Muğla'da tatilciler çöpleri etrafa bıraktı

9 günlük bayram tatilinde 70 bin kişinin akın ettiği Akyaka'da, tatilciler gittikten sonra çöpleri gönüllü olarak toplayanlar oldu.

DHA | 10.06.2019 - 14:22..
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Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi tarafından 2011'in Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde Ramazan Bayramı tatili sürecinde yerli turist patlaması yaşandı.

SAKİN ŞEHİR'DE BOŞ YER KALMADI

9 günlük tatil sürecinde 3 bin nüfusu olan Akyaka'ya yaklaşık 70 bin kişi tatilini geçirdi. Kadın Azmağı, koyları ve uçurtma sörfü sporu ile son yıllarda özellikle günübirlik tatilciler tarafından tercih edilen 'Sakin Şehir'de apart ve otellerde boş yatak kalmadı.

Muğla'da tatilciler çöpleri etrafa bıraktı

"YİNE BURALARA TATİLE GELECEĞİZ"

Tatilcilerin ilçeden ayrılmasından ardından ormanlık alanlarda ortaya çıkan çöp yığınları, yürekleri sızlattı. Yasak olmasına rağmen mangal ve semaver için yakılan ateşlerin külleri ise dikkat çekti.

Muğla'da tatilciler çöpleri etrafa bıraktı

Günübirlik tatil için İzmir'den Akyaka'ya gelen Ramazan Alkan (53), "Buradaki çöp manzarası kabullenilecek bir şey değil. Kendimiz doğanın güzelliğini mahvediyoruz. Akyaka'ya her sene geliyorum. İnsan kendi evini kirletmek ister mi? Burayı da öyle düşünmemiz gerekiyor. Yiyip içip çöplerimizi, ortada  bırakmamamız gerekiyor. Yine buralara tatile geleceğiz" dedi.

Muğla'da tatilciler çöpleri etrafa bıraktı

Tatilcilerden Murat Çetinkaya ise "Sabah çocuklarım ile birlikte mıntıka temizliği yapmaya çalıştık. Bir daha geldiğimiz zaman daha kötü manzarayla karşılaşmak istemiyoruz. Her birey kendinden sorumludur" diye konuştu.

Muğla'da tatilciler çöpleri etrafa bıraktı

Muğla'da tatilciler çöpleri etrafa bıraktı

Muğla'da tatilciler çöpleri etrafa bıraktı

Muğla'da tatilciler çöpleri etrafa bıraktı

Muğla'da tatilciler çöpleri etrafa bıraktı

Muğla'da tatilciler çöpleri etrafa bıraktı

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