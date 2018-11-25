Muhalefetin adayları AK Parti'ye göre şekillenecek

Yerel seçimlere yaklaşılırken siyasi partilerin aday belirleme işlemleri devam ediyor. Bazı isimler, bazı partilerde öne çıkarken CHP'de yaşanan belirsizlik tepkilere yol açıyor. Özellikle büyükşehirlerde yaşanan bu durum CHP'nin AK Parti'yi beklediği yorumlarına neden oluyor.

AK PARTİ'YE GÖRE ADAY

CHP adaylarını ilk açıklayan siyasi parti olarak ön almasına karşın bugüne kadar hiçbir büyükşehir adayını henüz açıklamadı. CHP’nin AK Parti'nin büyükşehir adaylarına göre aday hamlesi yapacağı kaydediliyor. Bununla birlikte CHP'nin adayının da ittifak görüşmeleriyle belirleneceği iddia ediliyor.

EĞİLİM YOKLAMASI

Kılıçdaroğlu bu hamlenin başarıya daha yakın bir hamle olduğunu düşünse de parti tabanı bu fikre karşı çıkıyor. Özellikle eğilim yoklamasının aday belirleme için kullanılan bir sistem oluşu göze alındığında bazı bölgelerde AK Parti'ye göre seçilecek olması, tabanı mutlu etmeyeceği ve tartışmaların odağı haline getireceği belitiliyor.