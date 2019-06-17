Münazara nedir

Herhangi bir konu üzerinde zıt düşüncelerin karşılıklı olarak savunulmasına Münazara denir. Münazarada önemli olan savunmadır.

Taraftarı az olan bir düşünce, iyi savunulduğu zaman çok kişi tarafından takdir edilebilir. Münazara için genellikle üçer ya da dörder kişilik iki grup kurulmalıdır.

JÜRİ YÖNETİR

Gruplardan birisi işlenecek konuya olumlu, diğeri ise olumsuz yönden savunmalıdır.

Yani, bir grup tez, diğer grup ise antitezi almalıdır. Ayrıca, münazara yapacak kişileri değerlendirecek bir jüri seçilmelidir.

TÜRKÇEYİ KULLANMA GÜCÜ

Jüri, ya başlangıçta ya da münazara yapılacağı gün seçilebilir. Olumlu tezin savunulması, olumsuzdan daha kolay olduğu için, konuşmaya, olumlu tezi savunan gruptan biri başlamalıdır. Burada önemli olan hitabet ve Türkçeyi kullanma kabiliyetidir.