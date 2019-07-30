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Munzur Dağı'nda nesli tükenmekte olan yaban keçileri

Munzur Dağı'ndaki sarp kayalıklarda, Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde bulunan yaban keçileri kameraya yansıdı.

İHA | 30.07.2019 - 09:27..
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Erzincan-Tunceli sınırında yer alan 3 bin 463 metre yüksekliğindeki Munzur Dağı'nın yüksek kesimlerdeki sarp kayalıklarda, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan yaban keçileri görüntülendi.

NESLİ TÜKENME TEHLİKESİ

Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’nde bulunan yaban keçileri, Erzincan’da görüntülendi.

Munzur Dağı'nda nesli tükenmekte olan yaban keçileri


BAZI GÜNLERDE MUNZUR ÇAYINA İNİYORLAR

Sarp kayalıklar arasında meşe filizleri ve otlarla karınlarını doyuran keçiler, bazı zamanlarda da Erzincan-Tunceli kara yoluna inerek, Munzur Çayı’ndan su ihtiyaçlarını gideriyor.

2 yavrusuyla birlikte dolaşan yaban keçisi uzun süre objektiflere yansıdı.

Munzur Dağı'nda nesli tükenmekte olan yaban keçileri


BİRÇOK YABAN HAYVANINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Yaban hayatı açısından zengin olan ve 42 bin 674 hektar alandan oluşan Munzur bölgesi, yaban keçisi, ayı, kurt, tilki, vaşak, su samuru ve domuz gibi pek çok hayvana ev sahipliği yapıyor.

Munzur Dağı'nda nesli tükenmekte olan yaban keçileri


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