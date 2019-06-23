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Murat Boz oyunu kullandı

İmamoğlu'na 100 bin TL'lik bağışıyla gündeme gelen Murat Boz, vatandaşlık görevini yerine getiren ünlü isimlerden oldu.

Haber Merkezi | 23.06.2019 - 15:36..
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Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 11 milyona yakın kişi, sandık başına gitti.

Ünlüler camiasından da pek çok isim, oylarını kullanmak için sandığa gitti. Bir tarafta 'Her şey çok güzel olacak' ifadesiyle Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenler, diğer tarafta da işin ehli ifadesiyle Binali Yıldırım'a destek verenler oldu.

İMAMOĞLU'NA 100 BİN LİRALIK BAĞIŞ YAPMIŞTI

Bugünkü seçimde partiler Hazine'den yardım alamayacağı için CHP,  Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla bir bağış kampanyası başlatmıştı.

Murat Boz,  başlatılan kampanyada İmamoğlu'na 100 bin TL'lik bağış yapmıştı.

Murat Boz oyunu kullandı

Murat Boz oyunu kullandı

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