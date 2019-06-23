Murat Boz oyunu kullandı

Yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 11 milyona yakın kişi, sandık başına gitti.

Ünlüler camiasından da pek çok isim, oylarını kullanmak için sandığa gitti. Bir tarafta 'Her şey çok güzel olacak' ifadesiyle Ekrem İmamoğlu'nu destekleyenler, diğer tarafta da işin ehli ifadesiyle Binali Yıldırım'a destek verenler oldu.

İMAMOĞLU'NA 100 BİN LİRALIK BAĞIŞ YAPMIŞTI

Bugünkü seçimde partiler Hazine'den yardım alamayacağı için CHP, Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla bir bağış kampanyası başlatmıştı.

Murat Boz, başlatılan kampanyada İmamoğlu'na 100 bin TL'lik bağış yapmıştı.