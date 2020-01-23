Murat Kurum'un amcası için cenaze töreni

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un amcası, 82 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bakan Kurum, ilçeye bağlı Yeniyayla Mahallesi'ndeki muhtarlık konağında taziyeleri kabul etti.

Merhum Hanefi Kurum'un naaşı, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun Devrent Yeniyayla Mezarlığı önünde kıldırdığı cenaze namazının ardından toprağa verildi.

SÜLEYMAN SOYLU DA ORADAYDI

Törene, Kurum'un yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, milletvekilleri ve çok sayıda kişi katıldı.