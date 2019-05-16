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Muş'ta karlı yol 6 ay sonra açıldı

Zorlu kış şartları nedeniyle yaklaşık 5-6 metre kar bulunan ve 6 aydan bu yana kapalı olan bazı köy yolları, ulaşıma açıldı.

İHA | 16.05.2019 - 10:08..
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Muş’ta 9 köy ve 22 mezranın ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yoluna alternatif olan Çavuştepe yolunda, karla mücadele çalışmaları sona erdi. Yaklaşık 6 aydır kar ve tipi nedeniyle kapalı olan yol, İl Özel İdaresi ekiplerinin Ramazan ayına rağmen yürüttüğü yoğun çalışmalar sonucu ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, il genelinde yol açma çalışmalarını tamamladıklarını ifade ederek, "Etkili olan kar, alternatif yolun geç açılmasına sebep oldu, 4 iş makinesi ile bir aylık çalışma neticesinde bölgenin yol açma çalışmalarını sorunsuz bir şekilde tamamladık." diye konuştu.

Muş'ta karlı yol 6 ay sonra açıldı

İl Özel İdaresi Ekip Şefi Nazım Diner ise bir aydan bu yana yol açma çalışması sürdürdüklerini ve vatandaşların artık ulaşımının sağlanabileceğini ifade etti.

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