İstanbul Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Karataş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nce düzenlenen 'Sünnetin doğru anlaşılması ve hayata doğru yansıması' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı.





"HACAMAT HADDİNDEN FAZLA BİR MAKAMA OTURTULUYOR"

Konuşmasında birçok hadiste mecaz anlam olduğunu ifade eden Mustafa Karataş, şunları ifade etti: "Hadislerdeki şeytan kavramlarının çoğunda da mecaz vardır. 'Akşam olduğunda kaplarınızın ağzını bir çubukla da olsa örtün zira şeytan girer' komik bir sünnet algılanmasına örnek Endonezya'da akşamları kapların üstünü bir çubukla örterlermiş bu hadis gereği. Halbuki hadiste diyor ki, 'Bir çubukla da olsa örtün zira şeytan girer, yani mikrop girer' bugünkü anlamda. Oradaki maksat 'kapları kapatın açık bırakmayın' demektir ama bizimkiler olduğu gibi çubuk örtüyorlar. Hacamat da bugün haddinden fazla bir makama oturtuluyor sanki her şey dinin gereğiymiş gibi. Hacamat var. Oruçluyken bile hacamat yaptırmıştır peygamber efendimiz fakat öyle şeyler türettiler ki şimdi 'Hacamatın altın günü.' Geçenlerde oldu, kaçırdınız onu, o gün yaptıramadıysanız büyük bir sevabı kaçırdınız. Şimdi bu hallere getirdiler her derde deva haline getirdiler.

Mustafa Karataş: Sünnetin güncellenmesi gerekiyor VİDEO

"SÜNNETİN GÜNCELLENMESİ GEREKİYOR"

Burada güncelleme sorunumuz var. Hadislerin sünnetin doğru anlaşılmasında biz güncellemeyi de yapamıyoruz. Mesela misvak kullanmak diş temizliği. Misvak kullanmak sünnettir. Peki diş temizliği sünnet değil midir? Diş temizliği daha kuvvetli sünnettir. 'Bunu misvakla da yaparsınız, zeytin dalıyla da yaparsınız hatta hiçbir şey bulamazsanız parmağınızla yaparsınız, hanımlar sakızlarıyla da yapabilir' demişler misvak yerine geçer, sevabını alır diye. Demek ki asıl olan diş temizliğidir. Sakal bırakmak sünnettir, ama sakal bakımı da sünnettir. Hacamat sünnettir, ama kan vermek de sünnettir. Siz kan vermeye sünnet demez hacamatta kalırsanız baston taşıyan aczmendi durumuna düşeriz. Sünnetin güncellenmesi gerekiyor."