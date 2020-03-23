Mustafa Sandal'ın oğlundan koronavirüs mektubu

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, ülkemize de geldi. İnsanlar virüsün yayılmaması ve hastalanmamak için evlerine kapandı. Ailesiyle birlikte karantinada olan isimlerden biri de şarkıcı Mustafa Sandal oldu.

Sosyal medya hesabından zaman zaman karantina günlerinde neler yaptığına dair paylaşımlarda bulunan Sandal'dan, hüzünlü bir paylaşım geldi.

"BİR ANDA KOYDU ÖNÜME"

Oğlu Yavuz’un koronavirüs hakkında yazdığı mektupla hüzünlenen ve şaşkına dönen Mustafa Sandal, bu satırları takipçileriyle paylaştı. Ünlü şarkıcı mektubu, “Bir anda bunu koydu önüme, içinden gelmiş yazmış.” notunu yayınladı.

İşte o mektup: