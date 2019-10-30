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Mustafa Yeneroğlu, AK Parti'den istifa etti

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, AK Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

AA & Ensonhaber | 30.10.2019 - 16:10..
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Mustafa Yeneroğlu, AK Parti'den istifa etti

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, son dönemde partisinin politikalarına karşı birçok eleştiride bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı kararları da eleştirmekten çekinmeyen Yeneroğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

ERDOĞAN İSTİFASINI İSTEDİ

Yeneroğlu, istifasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istendiğini de sözlerine ekledi.

Mustafa Yeneroğlu, AK Parti'den istifa etti VİDEO

Mustafa Yeneroğlu, AK Parti'den istifa etti

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