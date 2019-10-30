Mustafa Yeneroğlu, AK Parti'den istifa etti

Hatay'da eski erkek arkadaşının asitli saldırısına uğrayarak yüzü yanan 19 yaşındaki Berfin Özek, 3 ay içerisinde üç ameliyat oldu.

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Tekirdağ yamaç paraşütü yapmak isteyenleri ağırlıyor

Denizin ve yeşilin bir arada olduğu Şarköy, yamaç paraşütü tutkunlarını ağırlıyor.