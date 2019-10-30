AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, son dönemde partisinin politikalarına karşı birçok eleştiride bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aldığı kararları da eleştirmekten çekinmeyen Yeneroğlu, TBMM'de basın toplantısı düzenledi.
İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu.
ERDOĞAN İSTİFASINI İSTEDİ
Yeneroğlu, istifasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından istendiğini de sözlerine ekledi.
Mustafa Yeneroğlu, AK Parti'den istifa etti VİDEO