Musul Valisi görevinden alındı

Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Adil Abdulmehdi, Musul Valisi Hammadi'yi, 100’ün üzerinde insanın hayatını kaybetmesine yol açan Dicle Nehri açıklarındaki feribotun batmasından dolayı açılan soruşturma süreci tamamlanana kadar görevinden uzaklaştırdı.

KRİZ YÖNETİMİ KOMİTESİ KURULACAK

Ayrıca Abdulmehdi'nin, yaşanan facia sonrası kentte kriz yönetimi komitesi kurulması için talimat verdiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU

Irak'ın Musul kentinde, Dicle Nehri üzerinde sefer yapan feribot battı. Irak İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, El-Cezire Parkı'nda feribotun batması sonucu ölü sayısının 100'e çıktığı bildirildi. Feribotun batmasına haddinden fazla insan olmasının sebep olduğu belirtilirken; hayatını kaybedenler arasında çocuklar da bulunduğu kaydedildi. Olayla ilgili 9 kişi gözaltına alındı.

Irak'ta feribot faciası VİDEO