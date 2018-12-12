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Nabi Avcı Kültür Söyleşileri'nin konuğu oldu

Eskişehir Kitap Fuarı'nda 'Kent ve Kültür' temalı konferans veren Ak Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, toplumların yaşadığı kültürel değişimlere dikkat çekti.

Haber Merkezi | 12.12.2018 - 17:36..
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Dün başlayan, 16 Aralık'ta sona erecek olan TÜYAP Eskişehir Kitap Fuarı'nın Kültür Söyleşileri'nin konuğu eski Bakan ve halen Ak Parti Eskişehir Milletveili olan Prof. Dr. Nabi Avcı oldu.

Avcı, konuşmasında Türkiye'nin köklü toplumsal değişimler yaşadığını söyledi.

KİTAP TAVSİYE ETTİ

Edebiyatseverlere 'Kemal Bilbaşar'ın Zühre Ninem' kitabından örnek veren Nabi Avcı, "Bu kitapta Eskişehir'de ve Anadolu'da insanların aşını, evini paylaştığını görürsünüz. Katıldığım yerel televizyon programında insanlarımıza kitap okumalarını tavsiye ediyorum" dedi.

"KÜLTÜRLERİ DIŞLAMADIK"

Navi Avcı, "Cumhuriyet dönemi ve 1920'li yıllarda bu topraklarda yaşayan Muhacirlerin, Ermenilerin, Rumların, kendi kültürlerini yaşarken, diğer kültürleri de dışlamadığını görüyoruz." diye konuştu

"FARKLI MİLLETLERİ ESKİŞEHİR'DE BULUŞTURDUK"

Avcı, "2013'te, Eskişehir'i, Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan etmemiz, dünyanın farklı milletlerinin buluşma noktası oldu. Yaptığımız bu çalışma somut olmayan kültürel mirasın ihyası oldu"

Nabi Avcı Kültür Söyleşileri'nin konuğu oldu

KAYBOLAN DÜĞÜNLER

Nabi Avcı, düğün kültürünün de değişimler yaşadığını dile getirerek; Balkanların, Kırımlıların, Çerkeslerin ve Muhacirlerin düğün geleneklerinin farklı olduğunu, gelişen düğün salonlarıyla birlikte bunun da yok olduğunu söyledi.

Geçmişte çalgılar çalınan, türküler söylenen, şarkılar okunan düğünlerden; bugün gürültüden başka bir şey ifade etmeyen düğün salonlarına mahkum olduğumuz günlere gelindiğini ifade etti.

"GENÇLER SANATA YÖNELİYOR"

Avcı, gençlerin apolitik olduğu eleştirilerine katılmadığını ifade ederek, "Son zamanlarda artık gençlerin, şiire, sanata, müziği, sinemaya yöneldiğini görüyoruz. Şunu da belirtmek gerekir ki Türkler Avrupa'da kendi filmlerini izleme konusunda önde geliyorlar. Biz kendi filmlerimizi izleriz ama mesela Fransızlar hala Hollywood furyasından kurtulamadılar"

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