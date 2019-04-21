Nagehan Alçı İmamoğlu'na şimdi de miting çağrısı yaptı

31 Mart seçimleri ve ardından geçen 17 günlük süre sona erse de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı özelinde tartışmalar devam ediyor.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, geçtiğimiz gün Ekrem İmamoğlu'nun mazbatayı almadığı için Fenerbahçe-Galatasaray derbisine gitmemesi gerektiğini savunan bir yazı kaleme almıştı.

ŞİMDİ DE: "MİTİNG YAPMA"...

Alçı, bugünkü yazısında ise Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Maltepe'de "İstanbul'a Yeni Bir Başlangıç Buluşması" adını verdiği mitingi düzenlememesi gerektiğini savundu.

"BUGÜNKÜ KALABALIK YÜZDE 48'E NE HİSSETTİRECEK"

Nagehan Alçı şunları yazdı: "Ekrem İmamoğlu, bugün Maltepe’de büyük bir miting düzenliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu mitingi organize ediyor. Bunun İstanbul İttifakı mitingi olduğunu, tüm partilerin il başkanlarının ve nereye oy vermiş olursa olsun, İstanbulluların tamamının davetli olduğunu söylüyor. Büyük olasılıkla çok kalabalık olacak. 25 yılın ardından gelen başarı açlığı ile milyonlar o mitinge akacak. Ben başından beri Sayın İmamoğlu’nun bu süreci itidal ve ihtiyattan ayrılmadan yürütmesinin kendisi ve Türkiye için doğru yol olduğunu savunan bir yazarım. Ekrem Bey bu süreçte birkaç hatası dışında sağduyudan ayrılmadı. Ancak şimdi yine bu miting ile ilgili kafamı kurcalayan bazı sorular var. Türkiye hassas bir süreçten geçiyor. YSK, İstanbul ile ilgili olağanüstü itiraz sürecini inceliyor. Henüz bir karar verilmiş değil. Bugün yapılacak miting acaba Türkiye’deki bu gergin bekleyiş sürecinde gerilimi azaltan mı yoksa toplumsal stresi katlayan mı bir rol oynayacak? İkincisi olacağı yönünde bir endişem var açıkçası… Bugün orada toplanan kalabalık, Binali Yıldırım’a oy vermiş yüzde 48’e ne hissettirecek? Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidarı ile kendilerini ilk kez eşit vatandaş olarak görmeye başlayan dindar kesim o kalabalığın coşkusuna ortak mı olacak yoksa kaygı mı duyacak?

"DİNDAR KESİMİN İÇİNE KORKU SALACAK"

Bu soruların cevabı yalnızca Ekrem İmamoğlu’nun şahsiyeti ile bulunamaz. Sayın İmamoğlu, her türlü inanca saygılı, herkesi kucaklayan, CHP’liden çok, daha önce de yazdığım gibi Özal’ın çizgisini hatırlatan bir siyasetçi iddiasında olsa da bugünkü toplantı hala AK Parti’ye oy veren kitlelerin gözünde ‘Erdoğan’ın İstanbul’una elveda kutlaması’ toplantısıdır. Sayın İmamoğlu neyi amaçlarsa amaçlasın büyük olasılıkla salt bu nedenle dindar ve muhafazakâr kesimin içine korku salacaktır. Umarım bugün güzel geçer, barış içinde ve kardeşçe bir buluşma olur. Ancak böyle bile olsa ben bu aşamada düzenlenen bu etkinliğin mevcut tartışmalarda İmamoğlu cephesine ve Ekrem Bey’e oy veren kitleye zarar vereceğine inanıyorum.."