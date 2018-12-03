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Namık Kemal kabri başında anıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyünde kabri bulunan şairi Namık Kemal vefatının 130. yılında unutulmadı.

Haber Merkezi | 03.12.2018 - 09:13..
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Vatan ve hürriyet şairi Namık Kemal, vefatının 130. yılında Gelibolu ilçesine bağlı Bolayır köyündeki mezarı başında yad edildi.

ÇİÇEKLİ ZİYARET

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Namık Kemal'in kabrine Gelibolu Kaymakamı Hakan Kılınçkaya, 2. Kolordu Komutanlığı adına Piyade Albay Mehmet Kılınç, Gelibolu Belediye Başkan Vekili Kemal Tarım tarafından çiçek konuldu.

Namık Kemal kabri başında anıldı

DÖNEMİN AYDINLARINDAN

Gelibolu Namık Kemal Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Esra Başdeğmez, törende yaptığı konuşmada, Namık Kemal'in 21 Aralık 1840 yılında Tekirdağ'da doğduğunu söyledi.

Namık Kemal'ın asıl adının Mehmet Kemal olduğunu belirten Başdeğmez, "Namık adını ona şair Binbaşı Eşref Paşa vermiştir. Devrinin aydın kişilerinden Mustafa Asıl Bey ve Fatma Zehra Hanım'ın oğullarıdır"dedi.

Namık Kemal kabri başında anıldı

ŞİİR OKUDULAR

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu. Daha sonra aynı yerde mezarı bulunan Gelibolu Fatihi Gazi Süleyman Paşa'nın türbesi ziyaret edildi.

Namık Kemal kabri başında anıldı

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