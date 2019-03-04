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NASA, Ay'a kuracağı istasyon için Kanada ile ortak oldu

Kanada ve NASA, Ay uzay istasyonu projesi için birlikte hareket edecek.

Haber Merkezi | 04.03.2019 - 10:07..
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NASA, insanları tekrar Ay'a göndermeyi planlıyor. Ancak bu sefer, planlar beklenildiğinden daha uzun sürebilir. NASA'nın 13. başkanı Jim Bridenstine, astronotları Ay'a göndermek ve geçmişte olduğu gibi kısa bir süre sonra geri dönmelerini sağlamak yerine, Ay'da kalıcı olarak kalmalarını sağlamak için Ay üssü kurma planlarını geçtiğimiz haftalarda açıklamıştı.

nasa

KANADA ORTAK OLDU

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bu hafta yaptığı açıklamada, Kanada'nın, söz konusu proje için NASA'nın ilk uluslararası ortağı olduğunu açıkladı.

Kanada Uzay Ajansı'nın Montreal’deki binasında bu hafta düzenlenen basın toplantısında, Başbakan Trudeau, NASA'nın kuracağı Ay istasyonuna 1.5 milyar dolar katkıda bulunacaklarını söyledi.

NASA

TALİMAT TRUMP'TAN GELDİ

NASA Başkanı, Ay'a üs kurma talimatının bizzat ABD başkanı Donald Trump tarafından geldiğini ve diğer partilerin de bu kararın arkasında olduklarını açıkladı. Bridenstine, diğer Amerikalı şirketleri de bu projeyi desteklemeye davet etti.

AMAÇ AY'DA KALMAK OLACAK

Bridenstine, tıpkı 50 yıl önce olduğu gibi Ay'a tekrar geri döneceklerini, ancak bu sefer Ay yüzeyinin daha fazla bölümünü keşfedebilmek için yeni teknolojiler ve sistemler ile Ay'a gideceklerini belirtti. Yeni görevin diğerlerinden farklı olduğunu belirten Bridenstine, amaçlarının Ay'da kalıcı olmak olduğunu vurguladı.

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