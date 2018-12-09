NASA, mikrofon olmadan Mars rüzgarlarını nasıl kaydetti

NASA, Mars'ın depremlerini ve jeolojisini incelemek için InSight uzay aracını kızıl gezegene göndermişti. Bilim insanları InSight'ın harici parçalarından birinin rüzgarların sesini kaydedebildiğini keşfettiler ve sesleri yayınladılar.

Mars'tan gelen sesler kaydedildi VİDEO

Aslında bu kaydı gerçekleştiren cihaz bir mikrofon değil. Araca karşı esen rüzgarın sesini toplayan özel cihaz, Yardımcı Yük Sensörü Altsistemi olarak adlandırılan bir hava basıncı sensörü. Bu sensör bir mikrofon olmamasına rağmen mikrofon gibi davranabiliyor. Herhangi bir ses algıladığında bu sensör, havada basınç değişikliklerini toplar ve bu veriler daha sonra elektrik sinyallerine dönüştürülür. Sonra ise düşük frekanslı bir mikrofon olarak tanımlanan bu basınç sensörü, verileri dünyaya aktarır.

Rüzgar veya atmosferde meydana gelen herhangi bir ses, bir basınç oluşturuyor ve bu sensörler tarafından kaydediliyor. NASA, ortaya çıkan düşük frekanslı kayıtları, insan sesinin duyabileceği hale getirerek yayınladı. Bunu yaparken de yaklaşık 2 bin saniyelik ses kaydını birleştirip 20 saniyeye düşürdü.

NASA, ilk gerçek mikrofonları 2020 yılında yeni bir uzay aracıyla Mars'a göndermeyi planlıyor. Her şey yolunda giderse, bu mikrofonlar Mars'a yerleştirilecek ve kızıl gezegen sürekli dinlenebilir hale gelecek.