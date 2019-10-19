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NASA tarihinde bir ilk: Kadınlar uzayda yürüdü

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nde, ilk kez tamamı kadınlardan oluşan bir ekip uzay yürüyüşü yaptı.

AA | 19.10.2019 - 09:58..
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ABD’nin uzay programı çalışmalarından sorumlu olan kurumu NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) tarihi canlı yayın yaptı.

Tarihte ilk defa iki kadın astronot, aynı anda uzay yürüyüşü yaptı.

CANLI OLARAK YAYINLANDI

NASA, istasyon veya mekik dışında yapılan her türlü faaliyeti ‘uzay yürüyüşü’ olarak adlandırıyor. İstasyonda bulunan Christina Koch ve Jessica Meir isimli uçuş mühendisi astronotlar, istasyondan uzay boşluğuna birlikte çıkarak bozulan güç kontrol parçalarını değiştirdiler.

NASA tarihinde bir ilk: Kadınlar uzayda yürüdü VİDEO

NASA ise bu tarihi anları, canlı olarak yayınladı.

NASA tarihinde bir ilk: Kadınlar uzayda yürüdü

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