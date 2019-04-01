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NASA'nın Mars'a göndereceği helikopter, uçuş testini tamamladı

NASA, önümüzdeki sene Mars'a göndermeyi planladığı helikopter ile çeşitli uçuş testleri gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 01.04.2019 - 15:07..
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NASA, günümüze kadar birçok farklı uzay aracını Mars'a başarılı bir şekilde gönderdi, ancak kızıl gezegen şimdiye kadar bir helikoptere ev sahipliği yapmadı. Yeni gelen bilgilere göre bu durum çok yakında değişebilir, çünkü NASA gelecek sene Mars'a bir helikopter indirmeyi planlıyor. NASA'nın helikopter projesi eğer başarılı olursa, Mars'ın atmosferinde ilk defa bir araç uçacak.

nasa

TESTLER TAMAMLANDI

Temmuz 2020'de fırlatıldıktan sonra 2021'in Şubat ayında Mars yörüngesine inmesi beklenen  helikopter ile çeşitli uçuş testleri gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 kilo ağırlığındaki helikopter, atmosfer ve yer çekimi testlerini başarıyla tamamladı.

Laboratuvar ortamında Mars koşullarına uygun bir ortam oluşturan bilim insanları, Mars helikopterini birçok testten geçirdi.

MARS, DAHA AYRINTILI BİR ŞEKİLDE KEŞFEDİLECEK

NASA'ya göre Mars'a gönderilecek bu küçük helikopter, gezegenin yüzeyindeki bölgeleri daha hızlı ve daha ayrıntılı bir şekilde keşfedecek. NASA'nın dikey kalkış projesi yöneticisi Susan Gorton, “Mars Helikopteri'nin ilk uçuşu, Wright Kardeşler'in Kitty Hawk'taki başarısını ve yeni bir dönemin açılışını temsil edecek.” ifadelerini kullandı.

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