NATO hazırlıkları devam ediyor: İçişleri Bakanlığı'nda güvenlik toplantısı

Sayılı günler kaldı...

2026 yılında NATO’nun en kritik gündem başlıklarının ele alınacağı zirveye Türkiye ev sahipliği yapacak.

7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara Beştepe’de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi’nde, üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanları bir araya gelecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDA TOPLANTI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, NATO Zirvesi kapsamında alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin hazırlıkları değerlendirmek üzere, İçişleri Bakanlığı'ndaki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantı Salonu'nda kapsamlı koordinasyon toplantısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Toplantıya, Bakan yardımcıları Ali Çelik ve Kübra Güran Yiğitbaşı, Ankara Valisi Yakup Canbolat, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı ve ilgili birim amirlerinin katıldı.

"TÜM HAZIRLIKLARI KAPSAMLI ŞEKİLDE ELE ALDIK"

Çiftçi, paylaşımında şu ifadeler yer verdi:

“Ülkemizin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nin güvenli ve başarılı bir şekilde icra edilmesi amacıyla tüm hazırlıkları kapsamlı şekilde ele aldık.



Devletimizin tüm kurumları arasında güçlü bir koordinasyon ve eşgüdüm anlayışıyla hareket ederek, kamu düzeninin korunması, misafir heyetlerin güvenliği ve zirvenin başarıyla tamamlanması için gerekli tüm tedbirleri titizlikle almaya devam edeceğiz.



Türkiye, sahip olduğu tecrübe, güçlü güvenlik altyapısı ve kurumsal kapasitesiyle NATO Zirvesi'ne en üst düzeyde ev sahipliği yapacaktır.”

ANKARA'DA HAYAT BİR SÜRELİĞİNE DURACAK

Ankara Valiliği, kentte düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde 6-12 Temmuz tarihleri arasında konser, şenlik, mezuniyet töreni ve panel gibi tüm kamuya açık etkinliklerin durdurulduğunu açıklamıştı.

Yapılan duyuruda ayrıca kritik görevlerde bulunmayan kamu personelinin de izinli olacağı belirtilmişti.