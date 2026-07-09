NATO Zirvesi'nin en tecrübeli lideri: Recep Tayyip Erdoğan

Uluslararası diplomasinin kalbi 2 gün boyunca Türkiye'de attı...

Başkent Ankara'da 7-8 Temmuz tarihinde düzenlenen NATO Zirvesi'ne 32 üye ülkeden liderler ağırılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siyasi hayatı boyunca toplam 14 kez NATO Liderler Zirvesi'ne katılarak ittifakın en tecrübeli liderlerinden biri konumuna geldi.

Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı dönemlerinde Türkiye'yi temsil ettiği bu zirveler, Türk dış politikasının ve bölgesel güvenlik stratejilerinin şekillenmesinde kritik rol oynadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığı döneminde katıldığı NATO Zirveleri'nin kronolojik sıralaması şöyle;

2004 İSTANBUL ZİRVESİ (TÜRKİYE)

Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlık dönemindeki ilk zirvesidir.

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen bu tarihi zirvede "İstanbul İş Birliği Girişimi" hayata geçirildi.

2005 BRÜKSEL ZİRVESİ (BELÇİKA)

NATO ittifakındaki iç dayanışmayı güçlendirmek adına düzenlenen liderler toplantısına, Recep Tayyip Erdoğan Başbakan olarak katıldı.

2006 RİGA ZİRVESİ (LETONYA)

Recep Tayyip Erdoğan, Balkanlar ve Afganistan operasyonlarının genişletilmesinin ele alındığı zirvede, Türkiye Başbakanı olarak yer aldı.

2008 BÜKREŞ ZİRVESİ (ROMANYA)

Genişleme politikaları ve füze savunma sistemlerinin tartışıldığı kritik toplantıda, Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'yi Başbakan olarak temsil ettti.

2009 STRAZBURG/KEHL ZİRVESİ (FRANSA-ALMANYA)

NATO'nun 60. yıl dönümünde düzenlenen ortak zirveye katılmıştır.

2010 LİZBON ZİRVESİ (PORTEKİZ)

Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun "Yeni Stratejik Konsepti"nin kabul edildiği ve Türkiye için kritik öneme sahip füze savunma radarının konuşlandırılmasının tartışıldığı zirvede Başbakan olarak bulundu.

2012 CHİCAGO ZİRVESİ (ABD)

Recep Tayyip Erdoğan Başbakan olarak katıldığı bu zirvede, Afganistan'daki uluslararası gücün (ISAF) çekilme takvimi planlanlandı.

2014 GALLER ZİRVESİ (BİRLEŞİK KRALLIK)

Cumhurbaşkanı seçilmesinden hemen sonra katıldığı ilk NATO zirvesidir. Kırım'ın ilhakı sonrasında ittifakın doğu kanadının güçlendirilmesi kararları alınmıştır.

2016 VARŞOVA ZİRVESİ (POLONYA)

Terörle mücadele ve caydırıcılığın tahkim edilmesi başlıklarının öne çıktığı bu oturumlara Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı olarak yer aldı.

2018 BRÜKSEL ZİRVESİ (BELÇİKA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO'nun yeni karargah binasında düzenlenen toplantıda müttefik liderlerle bir araya geldi.

2019 LONDRA ZİRVESİ (BİRLEŞİK KRALLIK)

NATO'nun kuruluşunun 70. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen zirveye Cumhurbaşkanı olarak katılan Recep Tayyip Erdoğan, bu zirvede Türkiye'nin güvenlik önceliklerini dile getirdi.

2022 MADRİD ZİRVESİ (İSPANYA)

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası stratejik konseptin yenilendiği ve İsveç ile Finlandiya'nın üyelik süreçlerine dair "Üçlü Muhtıra"nın imzalandığı tarihi bir zirvedir.

Recep Tayyip Erdoğan, bu kritik zirveye de Cumhurbaşkanı olarak katıldı.

2023 VİLNİUS ZİRVESİ (LİTVANYA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin terörle mücadele hassasiyetlerini ve savunma sanayi kısıtlamalarının kaldırılması yönündeki taleplerini dünya gündemine taşıdığı toplantı.

2026 ANKARA ZİRVESİ (TÜRKİYE)

36. NATO Liderler Zirvesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliğinde, İstanbul zirvesinden tam 22 yıl sonra Türkiye'de düzenlendi.

Erdoğan, küresel güvenlik mimarisini şekillendiren "NATO 3.0" vizyonunun temellerinin atıldığı bu zirveye katılarak liderlik etti.

NATO Zirvesi'nin sonuç bildirgesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi kapsamında temaslarını sürdürdü