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NATO'da Rusya'ya karşı nükleer silah tedbiri hazırlığı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Antlaşması'nın yükümlülüklerini 2 Ağustos'a kadar yerine getirmemesi halinde tedbir alacaklarını belirtti.

AA | 27.06.2019 - 07:21..
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NATO'da Rusya'ya karşı nükleer silah tedbiri hazırlığı

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ilk gün oturumlarının ardından, basın toplantısı düzenleyen Stoltenberg, Rusya'nın INF Antlaşması'nı ihlalinin ciddi bir güvenlik tehdidi olduğunu ifade etti.

"NATO, INF'SİZ BİR DÜNYAYA HAZIRLANMALI"

Stoltenberg, Rusya'nın 2 Ağustos'a kadar antlaşmanın yükümlülüklerini yerine getireceğine dair olumlu sinyal vermediğini, bu nedenle ittifakın "INF'siz bir dünyaya hazırlanması" gerektiğini belirtti.

NATO'da Rusya'ya karşı nükleer silah tedbiri hazırlığı

"SAVUNMA ODAKLI OLACAĞIZ"

NATO'nun tepkisinin "ölçülü ve savunma odaklı" olacağını kaydeden Stoltenberg, ittifakın Avrupa’da karadan fırlatılan yeni nükleer füzeler konuşlandırma niyetinde olmadığını açıkladı.

Stoltenberg, ittifakın savunma ve caydırıcılık gücünü koruması gerektiğine işaret ederek, "Savunma bakanları, tatbikatlar, istihbarat, gözetim ve keşif kabiliyetlerinin geliştirmesini içeren bazı tedbirleri ele aldı." diye konuştu.

NATO'da Rusya'ya karşı nükleer silah tedbiri hazırlığı

"NÜKLEER CAYDIRICILIĞIN ETKİNLİĞİ" KORUNACAK

Savunma bakanlarının aynı zamanda hava ve füze savunma ile konvansiyonel kabiliyetlerini gözden geçirme kararı aldığını anlatan Stoltenberg, ittifakın nükleer caydırıcılığının etkinliğini koruma konusunda da kararlı olduğunu kaydetti.

NATO'da Rusya'ya karşı nükleer silah tedbiri hazırlığı

ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyet Genel Sekreteri Mihail Gorbaçov, iki ülke arasında silah kontrolünü sağlayan anlaşmayı 8 Aralık 1987 tarihinde imzaladı.

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