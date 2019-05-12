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Neee Athena Gökhan 1984 kitabını bilmiyor mu

Evet, evet bilmiyorum hemen okuyacağım dedi. Sonra bir mizah patladı ki...

Haber Merkezi | 12.05.2019 - 15:11..
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Neee Athena Gökhan 1984 kitabını bilmiyor mu

Neee Athena Gökhan 1984 kitabını bilmiyor mu

Son dönemde yaptığı siyasi çıkışlarla medyada magazin dışı bir alana konu olan Gökhan Özoğuz, sosyal medya üzerinden paylaşımlarına devam ediyor.

TAKİPÇİSİ KİTAP TAVSİYE ETTİ

Gökhan Özoğuz, Twitter hesabından yaptığı bir palaşımında, "Dünya çalkalanıyor! Olan olayların altında yatan Kafdağı'nı halkın görebilme şansı yok. Biz ne yapıyoruz; görünen ve gösterilen ne ise ona göre inanıp tepki gösteriyoruz. Yoksa altlarda yatan gerçekler ve amaçları bilsek, kimse kimseyi kötü yaftalarla suçlamaz, kırmaz, dökmez!" ifadesini kullandı. Bu paylaşıma bir takipçisi, "George Orwell'in 1984 adlı kitabı okunması gereken bir yapıt bu konu ile ilgili." cevabını verdi.

Neee Athena Gökhan 1984 kitabını bilmiyor mu

20. YÜZYILIN EFSANE YAZARLARINDAN

Gökhan Özoğuz, takipçisine verdiği cevapta bu kitabı bilmediğini söylemesi şaşırttı. Bu kitabı ülkemizde okuyan kişi sayısı elbette çoğunlukta değil ancak çoğu kişi 20. yüzyıl İngiliz edebiyatının önde gelen isimlerinde George Orwell'ı bilir. Orwell'ın Hayvan Çiftliği ve 1984 adlı eserleri çevremizdeki hemen her kitapçıda bulunur.

Neee Athena Gökhan 1984 kitabını bilmiyor mu

TAKİPÇİLERİNİN TEPKİSİ

Gökhan Özoğuz'un böyle bir kitabın varlığından haberdar olmaması takipçilerin eleştirisine neden oldu. Bu paylaşım sonrası Gökhan Özoğuz ile ilgili mizahi paylaşımlar yapıldı.

Neee Athena Gökhan 1984 kitabını bilmiyor mu

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Neee Athena Gökhan 1984 kitabını bilmiyor mu

Neee Athena Gökhan 1984 kitabını bilmiyor mu

Neee Athena Gökhan 1984 kitabını bilmiyor mu

Neee Athena Gökhan 1984 kitabını bilmiyor mu

Neee Athena Gökhan 1984 kitabını bilmiyor mu

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