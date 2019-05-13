Nemrut Dağı’na girişler artık ücretli

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü ile Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile Nemrut Dağı’na giriş ücretinin hangi kurum tarafından alınacağına karar verdi.

GİRİŞ ÜCRETİ TOPLAM 25 LİRA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü UNESCO’nun Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Nemrut Dağı’na giriş ücretlerini belirledi. Nemrut Dağı’na giriş ücreti kişi başı 20 lira, taşıma ücreti 5 lira olmak üzere toplam 25 lira olarak belirlendi.

PERRE ANTİK KENT'E İSE GİRİŞ 6 LİRA OLDU

Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, “Daha önce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan ihale ile giriş ücretliydi. Son yıllarda Nemrut Dağı’na girişler ücretsizdi. Ancak daha sonra Nemrut Dağı’nın hem milli park hem de ören yeri olmasından dolayı giriş ücretlerini hangi kurumun alacağıyla ilgili yapılan protokol ile bu görev Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü devredildi. Bundan sonra gelen yerli ve yabancı turistler taşıma ücretiyle birlikte 25 lira ücret verecek. Bunun yanında Perre Antik Kent’te ise 6 lira giriş ücreti alınacak.” ifadelerini kullandı.