taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.62515
Euro
6.31265
Altın
1291.65
Borsa
98783.36
Gram Altın
233.66

Nepal'de 49 kişinin öldüğü uçak kazasının görüntüleri

Nepal'de geçtiğimiz yıl 12 Mart'ta meydana gelen ve 49 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasına dair, havalimanı güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler yayınlandı.

DHA | 06.04.2019 - 15:42..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

4 mürettebat ve 67 yolcusu ile Bangladeş'in başkenti Dakka'dan kalkan, Bangladeş şirketi US-Bangla'ya ait BS211 sefer sayılı yolcu uçağı, Nepal'in başkenti Katmandu'daki Tribhuvan Uluslararası Havaalanı'na inişi sırasında pistten çıkmış, havalimanının doğu kısmındaki bir futbol sahasına düşerek yanmıştı.

Kazada 49 kişi yaşamını yitirmişti.

Nepal'de 49 kişinin öldüğü uçak kazasının görüntüleri

İLETİŞİM BOZUKLUĞU KAZAYA SEBEBİYET VERDİ

Kaza sonrası kule ile pilot arasındaki konuşmanın kaydı yayınlanmıştı. Kayıtlara göre pilot ile kule arasında 'iniş izni' talebi sırasında bir iletişim bozukluğu yaşanmış, pilot 'iniş yapma ile tekrar yükselme' arasında kararsız kalmış, kaza da bu sırada meydana gelmişti.

Meydana gelen kazanın görüntüleri ile basın ile paylaşıldı. Uçağın inişe geçmesi ve yaptığı kaza, çok açıdan güvenlik kamerasınca kaydedilmiş.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sigaraya zam geldi

Sigaraya zam geldi

598
Buket Aydın ve Hıncal Uluç ağız dalaşına girdi

Buket Aydın ve Hıncal Uluç ağız dalaşına girdi

230
Yusufeli ilçesinde seçim sonucuna itirazlar bitmiyor

Yusufeli ilçesinde seçim sonucuna itirazlar bitmiyor

62
Atatürk Havalimanı'nda son sefer Singapur'a yapıldı

Atatürk Havalimanı'nda son sefer Singapur'a yapıldı

50
Özcan Deniz ve Aslı Enver İsrail'de

Özcan Deniz ve Aslı Enver İsrail'de

122
Georgina: Bizimkisi ilk görüşte aşk

Georgina: Bizimkisi ilk görüşte aşk

24
Kırklareli’de geçersiz oy nöbeti

Kırklareli’de geçersiz oy nöbeti

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir