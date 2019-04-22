Netanyahu ABD'nin İran kararından memnun

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan 8 ülkeye yeni muafiyet hakkı tanımama kararından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

"İRAN'I DURDURMAK İÇİN DOĞRU YOL"

ABD yönetiminin kararının İran rejimi üzerindeki baskıyı artırmak için "önemli" bir adım olduğunu savunan Netanyahu, "İran'ın saldırganlığına karşı ABD'nin kararlı duruşunu destekliyoruz. Bu, onu (İran) durdurmak için doğru yol." ifadelerini kullandı.