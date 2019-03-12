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Netanyahu: 6 İslam ülkesiyle temas halindeyiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kısa süre önceye kadar "düşman" olarak kabul ettikleri 6 İslam ülkesiyle temas halinde olduklarını, ancak bunun gizli tutulduğunu söyledi.

AA | 12.03.2019 - 22:07..
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Netanyahu, 1967'deki "Altı Gün Savaşı" sırasında İsrail Başbakanlığını yürüten Levi Eshkol'ü anma töreninde yaptığı konuşmada, "Kısa süre önceye kadar İsrail düşmanı olarak tanımladığımız 6 önemli İslam ülkesiyle temas halindeyiz." dedi.

Adını vermediği bu ülkelerle temasın barış süreci için çok önemli olduğunu söyleyen Netanyahu, "Diğer komşu ülkelerle anlaşma, temas ve ilişki kurmakta ilerleme kaydediyoruz ancak hepsi ile değil." dedi.

İSLAM ÜLKELERİYLE TEMAS HALİNDEYİZ

Netanyahu İsrail kamuoyunun Arap ülkelerle ilişkilerin normalleşmesinin sadece küçük bir kısmını görebildiğini, ilişkilerin büyük oranda gizli şekilde devam ettiğini aktardı.

ABD öncülüğünde Polonya'nın başkenti Varşova'da 13-14 Şubat'ta düzenlenen "Orta Doğu'da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek" konferansına İsrail Başbakanı Netanyahu ile birçok Arap ülkesinden bakan ve yetkili de katılmıştı.

Konferansta Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Katar, Umman ve Yemen'i dışişleri bakanları, Suudi Arabistan'ı ise dış ilişkilerden sorumlu devlet bakanı temsil etmişti. Lübnan ve Filistin'in boykot ettiği konferansa Körfez ülkelerinden Kuveyt ise dışişleri bakan yardımcısı düzeyinde katılmıştı.

Netanyahu, geçen yıl 26 Ekim'de Körfez ülkelerinden Umman'ı ziyaret ederek Kral Kabus Bin Said ile bir araya gelmişti.

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