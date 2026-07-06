ABD-Türkiye savunma sanayi iş birliği Netanyahu'yu korkuttu

Dünyanın gözü Ankara'da...

Ankara'daki NATO Zirvesi yarın başlıyor.

Bu kapsamda da daha önce NATO ile ilişkilerinde gerginlikler yaşayan ABD Başkanı Donald Trump, yarın Ankara'da olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la sık sık telefonla görüşen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan davet ettiği için zirveye katılacağını söyleyen Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu rahatsız etti.

"F-35 VE JET MOTORLARI VERİLMESİN"

Türk-Amerikan ilişkilerindeki gelişmelerden rahatsız olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyareti arifesinde ABD basınına yaptığı açıklamada Türkiye'ye F-35 ve jet motorlarının verilmemesi çağrısında bulundu.

"ORTA DOĞU'DA GÜÇ DENGELERİ BOZULUR"

Netanyahu, ABD merkezli Fox News'e bölgesel konulara ilişkin açıklama yaptı.

Netanyahu, Türkiye'ye bunların verilmesi durumunda Orta Doğu'daki güç dengesinin bozulacağını ileri sürerek "İsrail'in hava üstünlüğünün" korunması gerektiğini savundu.

İRAN HAKKINDA DA KONUŞTU

İran'a ilişkin de konuşan Netanyahu, ülkede nüfusun yüzde 80'inin Tahran yönetiminden nefret ettiğini, öldürülen eski İran lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenine işaret ederek yalnızca birkaç milyonun sokaklara döküldüğünü ve sokaklarda "Trump'a ölüm" diye bağırdığını ileri sürerek "Onlar Amerika'nın dostu değiller." ifadesini kullandı.

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"TRUMP İLE HER KONUDA HEMFİKİRİZ" İDDİASI

Netanyahu, bölge ülkelerinin Hamaney için düzenlenen cenaze törenine temsilci gönderdiğini hatırlatan ABD'nin bölgedeki dostunun İran'a karşı saldırılara katılan İsrail olduğunu savundu.

Trump ile neredeyse her konuda hemfikir olduklarını iddia eden Netanyahu, ABD'ye yapacağı muhtemel ziyarete ilişkin net bir takvim olmadığını, Abraham Anlaşmaları ve Lübnan görüşmelerini ilerletmek istediklerini ileri sürdü.

"CİDDİ ŞEKİLDE DÜŞÜNÜYORUZ"

ABD Başkanı Donald Trump, Florida’da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı.

Trump, Türkiye–ABD ilişkilerinin en önemli başlıklarından biri olan F-35 savaş uçaklarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulunmuştu.

Bir muhabirin Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satılıp satılmayacağına ilişkin sorusunu yanıtlayan Trump, kapıları kapatmadı.

Trump, "Bu konuyu çok ciddi bir şekilde düşünüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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