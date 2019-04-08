Netanyahu'nun alçak seçim vaadi

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yarın yapılacak seçimlerde yeniden seçilmesi durumunda, işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimleri ilhak edeceğini açıkladı.

Netanyahu'ya Cumartesi günü İsrail'in Channel 12 News televizyonu ile yaptığı söyleşide, İsrail'in Doğu Kudüs'te ve Golan Tepeleri'nde yaptığı gibi, egemenliğini neden Batı Şeria'da genişletmediği soruldu.

"YAPMADIĞIMIZI KİM SÖYLÜYOR"

Netanyahu, "Bunu yapmayacağımızı kim söylüyor? Bu konuda ilerliyoruz ve ele alıyoruz" yanıtını verdi.

"BİR SONRAKİ AŞAMAYA GEÇECEĞİZ"

Netanyahu, "Bir sonraki aşamaya geçip geçmeyeceğimizi soruyorsunuz - cevabım evet, bir sonraki aşamaya geçeceğiz. (İsrail) egemenliğini genişleteceğim ve yerleşim blokları ile kopuk yerleşimler arasında ayrım yapmıyorum" dedi.

RAKİBİ ESKİ GENERAL

Bir nesil boyunca İsrail siyasetine hâkim olan sağcı Netanyahu yarın yapılacak seçimlerde merkeziyetçi bir platformda kampanya yürüten ve siyasi tecrübesi bulunmayan eski general Benny Gantz'a karşı yarışacak.

FİLİSTİN'İN TEPKİSİ

Filistinli liderler Netanyahu'nun açıklamasına öfkeyle tepki gösterdi. Filistinli başmüzakereci ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yakın danışmanı Saeb Erekat, "Trump yönetimi İsrail'in Filistin halkının ulusal ve insan haklarını ihlal etmesini onayladığı ve desteklediği, uluslararası toplum İsrail'i cezasız bıraktığı sürece, İsrail uluslararası hukuku ihlal etmeye devam edecek" dedi.

TÜRKİYE TEPKİ GÖSTERDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Twitter'da yaptığı açıklamada Netanyahu'nun açıklamalarının arkasında oy kaygısı yattığını savunarak, "Batı Şeria uluslararası hukukun hilafına İsrail işgali altında bulunan Filistin toprağıdır... Açıklamalar bu gerçeği hiçbir şekilde değiştiremeyecektir" dedi.