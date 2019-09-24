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Netanyahu'ya parlamentodan destek: Hükümeti kurabilirsin

Netanyahu, yeni hükümeti kurmak için parlamentoda çoğunluk desteğini arkasına aldı

AA | 24.09.2019 - 01:16..
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Netanyahu'ya parlamentodan destek: Hükümeti kurabilirsin

İsrail merkezli Kanal 13'ün aktardığına göre, bu yıl yapılan ikinci seçimlerin ardından Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in gözetiminde yeni hükümetin kurulmasına dönük yürütülen istişare turunda sona gelindi.

Parlamentodaki 55 vekilin Netanyahu'nun hükümeti kurması gerektiği yönünde karar aldığı bildirilirken, eski İsrail Genelkurmay Başkanı Benny Gantz'ın liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı'na 54 vekilden destek geldiği bilgisi verildi.

AÇIKLAMA YAPTI

Netanyahu, Twitter üzerinden konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Oluşabilecek tek hükümet geniş bir birlik hükümetidir. Böyle bir hükümete ulaşmanın tek yolu oturup açık fikirli bir şekilde konuşmaktır."

Diğer yandan 'Evimiz İsrail' partisi lideri ve eski Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, yaptığı açıklamada, seçilen adayların hiçbirini desteklemeyeceğini belirtti.

KESİN SONUÇLAR 25 EYLÜL'DE SUNULACAK

Seçimlerin kesin sonuçları 25 Eylül'de Rivlin'e sunulacak. Cumhurbaşkanı Rivlin, başbakanlık makamının parlamento tarafından seçilen adaylarıyla görüşecek.

Aday seçildikten sonra, uygulanabilir bir koalisyon oluşturmak için 42 günlük bir süre verilecek.

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