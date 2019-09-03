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Netflix'in de dahil olduğu birçok platform RTÜK'e başvuru yaptı

Aralarında Netflix'in de bulunduğu birçok internet yayın platformu lisans için RTÜK'e başvurdu.

Haber Merkezi | 03.09.2019 - 13:43..
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Son yıllarda internet yayıncılığının gelişmesiyle başta Netflix olmak üzere birçok platform, Türkiye pazarında yayınlarını oldukça artırdı. Genellikle aylık abonelik sistemini kullanan bu platformlar, belirli ücret karşılığında bütün içeriklerini kullanıcılara sunuyor.

Geçtiğimiz haftalarda ise başta Netflix olmak üzere internette yayın yapan birçok platformu yakından ilgilendirecek bir karar alındı ve bu platformların RTÜK denetimine gireceği açıklandı. Söz konusu denetimler dün itibarıyla başlarken özellikle Netflix gibi platformların lisans başvurusu yapıp yapmayacağı merak ediliyordu.

NETFLİX BAŞVURU YAPTI

Aralarında Netflix, Blu TV, Puhu TV, Turkcell, Vodafone, Digiturk ve Tivibu'nun yer aldığı 600'den fazla şirket; radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayınların internet ortamından sunumuna ilişkin RTÜK'e lisans başvurusunda bulundu.

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