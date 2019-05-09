Nevşehir TOKİ konutları için kura çekimi gerçekleşti

TOKİ ve Nevşehir Belediyesi'nin Beddik Mahallesi’nde ortak gerçekleştirdiği projede 2+1 ve 3+1 tipi olmak üzere toplamda bin 2 konut inşa edildi. Bu konutlara ise bin 900 kişi başvuru yaptı.

BAZI VATANDAŞLAR GÖZYAŞI DÖKTÜ

Başvuru işlemleri tamamlanan konutların, bugün kura çekilişi yapıldı. Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda gerçekleşen törene Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, TOKİ yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

Ev sahibi olmak için başvruu yapanlar kura çekilişini büyük bir heyecanla izledi. Noter eşliğinde yapılan kura çekilişinde ev sahibi olanlar büyük mutluluk yaşadı, bazı hak sahipleri gözyaşı döktü.

"HEPİNİZDE ÖDEME KOLAYLIĞI VERSİN"

Törende konuşan Belediye Başkanı Rasim Arı, kentte yeni yaşam alanı oluşturduklarını söyledi.

Vatandaşların ev sahibi olacak olmasında dolayı mutlu olduklarını söyleyen Başkan Arı, "Onların bir yuvaya kavuşması bizleri son derece mutlu edecektir. Allah hepinize ödeme kolaylığı versin. Sosyal konut projeleriyle Türkiye'nin birçok şehrinde vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ ve projenin mimarı Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.