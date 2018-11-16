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New York Özgürlük Heykeli meşalesi müzeye taşındı

New York'un sembollerinden Özgürlük Heykeli'nin 1984'te kopyasıyla değiştirilen ve o zamandan beri kaidesinde sergilenen orijinal meşalesi, aynı adada yapımı süren müzeye taşındı.

AA | 16.11.2018 - 08:34..
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Özgürlük Heykeli'nin bulunduğu Liberty Island'da (Özgürlük Adası) yapımı devam eden Özgürlük Heykeli Müzesi'ne özel hidrolik bir araçla taşınan meşale, Mayıs 2019'dan itibaren sergilenecek.

FRANSA TARAFINDAN AMERİKA'YA HEDİYE EDİLDİ

Ziyaretçilere Özgürlük Heykeli'nin büyüklüğü hakkında bilgi vermesi için yapılan ve orijinal meşaleyle birlikte kaidede tutulan heykelin yüz kopyası da aynı araçla müzeye götürüldü.

Meşale, Frederic Auguste Bartholdi tarafından tasarlandı ve 1885 yılında Fransa tarafından Amerika'ya hediye edildi.

4.87 METRE YÜKSEKLİĞİNDE

Bin 633 kilogram ağırlığında, 4,87 metre yüksekliğinde ve 3,65 metre genişliğinde olan meşale, bakır ve kehribardan yapıldı.

HER YIL 4 MİLYON TURİST

Özgürlük Heykeli ile 100 milyon dolarlık yenileme çalışmaları çerçevesinde yaklaşık 2 bin 500 metrekare alanda yapımı devam eden müzenin bulunduğu Özgürlük Adası'nı her yıl 4 milyon turistin ziyaret ettiği belirtildi.

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