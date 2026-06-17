New York'taki FIFA müzesine futbolseverlerden yoğun ilgi

ABD'nin New York eyaletindeki Manhattan Adası'nda, 2026 Dünya Kupası taraftarları için FIFA müzesi açıldı.

FIFA müzesinde, dünya futbolunun efsanelerinden Maradona, Pele, Cristiano Ronaldo ve Messi'nin Dünya Kupası maçları sırasında kullandığı forma, top ve ayakkabı gibi kişisel eşyaları da sergileniyor.

KUPANIN BİR ÖRNEĞİ SERGİLENİYOR

Dünya Kupası'na katılan ülkelerin formalarının da yer aldığı müzede, tarihte ilk kez 1930 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda verilen kupanın bir örneği de yer alıyor.

Müzeyi ziyaret eden taraftarlar, büyük bir ekranda ise daha önce oynanan Dünya Kupası maçlarından kesitleri de izleme fırsatı yakalıyor.

19 TEMMUZ'A KADAR AÇIK

Turnuva boyunca halka ücretsiz olan müze, 2026 Dünya Kupası'nın 19 Temmuz'daki finaline kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

NEW YORK'TA 8 MAÇ OYNANACAK

2026 FIFA Dünya Kupası'nın ABD'deki ev sahiplerinden New York, final karşılaşması dahil toplam 8 maça ev sahipliği yapıyor.