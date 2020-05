Batman'ın neyi meşhur: Batman'ın en meşhur yemekleri

Batman'ın neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca Batman'ın tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

Batman’ın nesi meşhur, 610 bine yakın nüfusuyla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük şehirlerinden birisidir. Batman’ın meşhur yemekleri nelerdir sorusuna öncelikle şu cevabı verelim; et! Sadece Batman’da değil Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizdeki şehirlerin neredeyse hepsinin en meşhur ürünü et ve et ürünleridir. Neredeyse tüm yemekler et ağırlıklı, bol yağlı ve çoğunlukla bol baharatlı olur.

Şimdi gelin Batman’ın nesi meşhur ayrıntılı olarak inceleyelim…

Mumbar dolması; Batman ve çevre illerde sürekli olarak yapılmaktadır ancak Batman’da çok meşhur bir lezzettir. Yılın 4 mevsiminde de Batmanlılar tarafından yenilmektedir. Bağırsağın içinin temizlenip bulgurla doldurulmasıyla yapılmaktadır. Özel günler, ramazan ve bayramların vazgeçilmez yemeğidir.

Çiğ köfte; şehrin her yanında bulabilir ve yiyebilirsiniz. Ülkemizde her şehirde yapılan çiğ köftenin tadı Batman’da bir başkadır. Acısız, acılı özelliğinin yanında bol baharatlı haliyle de yılın her gününde tüketilmektedir.

Perde pilavı; ramazan ayı, bayram ve özel günlerde misafirlere ikram edilen en önemli yemek nedir derseniz, bunun cevabı Batman’da perde pilavıdır deriz. Hem görünüş hem tat olarak gerçekten tadına doyum olmayan bir lezzettir. Batman’a gittiğinizde bu pilavı tatmanızı kesinlikle öneriyoruz.

Tandır ekmeği; aslında yapılmasında bir zorluk yoktur. Sade hamuru oluşturduktan sonra tandırda pişirilir. Ancak lezzet tandırdadır. Batman’da normal ekmekten ziyade insanlar kendi ekmeklerini genellikle tandırda kendileri yapmaktadır. Kahvaltı anında sıcak sıcak yapılıp tüketilen tandır ekmeğinin verdiği o hissi kesinlikle Batman’da yakalamalısınız!

Şam böreği; Batman’da her ne kadar genellikle et ve et ürünleri meşhur olsa da sevilen hamur işleri de bulunmaktadır. Ancak yine bu hamur işinde de içerisine kıyma konulduğu için bir et yemeği değildir diyemeyiz. Şehrin her evinde bilinen ve yapılan, 5 çayında misafirlere ikram edilen lezzetlerden birisidir.

