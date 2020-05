İstanbul'un neyi meşhur: İstanbul'un en meşhur yemekleri

İstanbul'un neyi meşhur, yöresel yemekleri, en ünlü yiyecekleri ve mutfak kültürü burada. Ayrıca İstanbul'un tatlıları, çorbası nelerdir, nesi meşhur anlattık!

İstanbul’un nesi meşhur, Dünya’nın en eski şehirlerinden biri ve Asya ile Avrupa arasındaki köprü olan İstanbul, tarihte Roma’dan Bizans’a Latin İmparatorluğu’ndan Osmanlı’ya pek çok imparatorluğa ev sahipliği yapmıştır. Tarihiyle, mimarisiyle, görkemli güzelliğiyle göz kamaştıran İstanbul, yemekleriyle de oldukça ilgi çekiyor. O halde İstanbul’un Osmanlı mutfağına kadar uzanan yemek kültürüne ve nefis lezzetlerine bir göz atalım.

İstanbul’un En Meşhur Yemekleri ve İçecekleri

Sultanahmet Köftesi

Ortaköy Kumpiri

Sarıyer Börek

Eminönü Balık Ekmek

Sütlüce Uykuluk

Süleymaniye Kuru Fasulyesi

Vefa Bozası

Kanlıca Yoğurdu

Pierre Loti Kahvesi

Beyoğlu Çikolatası

Sultanahmet-Köfte

Köfte severlerin muhakkak denemesi gereken Sultanahmet Köftesinin lezzeti bir başka. Sultanahmet köftecilerinin en eskisi, 1920 yılında açılan Tarihi Sultanahmet Halk Köftecisi Selim Usta’dır ancak semtin her noktasında bu muhteşem lezzete rastlamanız da mümkün.

Ortaköy-Kumpir

Ortaköy’ün en sevilen ve bilinen lezzetlerinden olan Kumpir, özellikle turistler tarafından çokça tercih edilmektedir. Sadece turistler değil yolu Ortaköy’e düşen İstanbulluların da yemekten son derece zevk aldığı bu lezzeti denemeyi unutmayın.

Sarıyer-Börek

Böreğin her türlüsü var ülkemizde belki de. Her yörede ayrı güzel olan börek çeşitlerimizi bir yana koyalım ne bugün İstanbul’un nefis Sarıyer böreğine bakalım. Peynirli, kıymalı, ıspanaklı ve patatesli çeşitleriyle Sarıyer sokaklarını mis gibi kokutan bu böreğin kendine has bir lezzeti var.

Eminönü-Balık Ekmek

İstanbul’un simge semtlerinden biri olan Eminönü’nden geçerken balık ekmek kokusu ile iştahınız kabaracaktır. “Balık ekmek işte, nesi var ki?” diyenlere denemeden karar vermeyin diyelim. Bu arada Eminönü’nde balık ekmek yeme fırsatı bulanlara aynı yerde bulunan turşu dükkânlarına da uğramayı öneriyoruz.

Sütlüce-Uykuluk

Bir sakatat türü olan Uykuluğun en güzel hali Sütlüce’de yenir. Pek çok faydası olan Uykuluk genelde bahar aylarında tüketilmektedir.

Süleymaniye-Kuru Fasulye

Kuru fasülyenin nesi meşhur demeyin! Adını Süleymaniye Külliyesi’nden almış olan Süleymaniye semtinin kuru fasülyecileri meşhur.

Vefa-Boza

Boza denilince İstanbul’un Vefa’sı gelir akıllara. Kış aylarının sevilerek tüketilen bu içeceği 1876 yılından beri Vefa semtinde yapılmaktadır. En eski sıcak Türk içeceği olan Bozanın bağışıklık sistemine oldukça faydalı olduğunu da belirtelim.

Kanlıca-Yoğurt

Adını Osmanlı zamanından bir hikayeden alan Kanlıca semtinin en meşhur lezzeti yoğurdudur. Pudra şekeri ile beraber tüketildiğinde unutulmaz bir lezzete sahip olan bu yoğurdu denemeyi unutmayın.

Pierre Loti – Kahve

İstanbul ayaklarınızın altındayken muhteşem manzaranın tadını çıkararak kahvenizi mi yudumlamak istiyorsunuz? O halde buyurun Pierre Loti’ ye gidelim. Kahve evleri ile meşhur olan Pierre Loti’ ye teleferikle çıkabilir ve Haliç’i izlerken kahvenizin tadına varabilirsiniz.

Beyoğlu Çikolatası

Beyoğlu sokaklarının dört bir yanını saran o muhteşem kokusuyla Beyoğlu çikolatası lezzetiyle baş döndürüyor. Yıllardır kalitesini koruyan Beyoğlu çikolataları semtin her bir köşesinde mevcut. Bu lezzetin tadına muhakkak bakın deriz ama dikkat edin kendinizi çok kaptırmayın :)